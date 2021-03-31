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Буде махач! Берінчик назвав дату бою з Лобовим

31 березня, 18:27

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Поєдинок на голих кулаках пройде в Україні

Український боксер Денис Беринчик офіційно назвав дату і місце бою проти Артема Лобова. Бій буде на голих кулаках!

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Бійці зустрінуться 19 червня в Україні. "Буде махач", – написав Денис в соцмережах.

Нагадаємо, в березні Денис Берінчик захистив титул WBO International, нокаутувавши Хосе Санчеса. Після бою Денис кинув виклик бійцеві ММА Артему Лобову. Він запропонував тому побитися на кулаках.

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"Сьогодні моє хиже нутро тягне мене в бійку, в справжній великий поєдинок! Я багато думав про ММА, але різнобічність цього виду не дає мені повноцінно зануриться в нього і паралельно не вилазять з боксерського двіжу.

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Найближчий мені вид популярних єдиноборств – це кулачний бій! А так як Лобов є найпопулярнішим в цих боях, я хочу битися саме з ним!" , – говорив Берінчик.

Відповідь друга Макгрегора не змусила себе довго чекати: "Знімай подушки, влаштуємо махач".

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