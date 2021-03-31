Буде махач! Берінчик назвав дату бою з Лобовим

Поєдинок на голих кулаках пройде в Україні

Український боксер Денис Беринчик офіційно назвав дату і місце бою проти Артема Лобова. Бій буде на голих кулаках!

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Бійці зустрінуться 19 червня в Україні. "Буде махач", – написав Денис в соцмережах.

Нагадаємо, в березні Денис Берінчик захистив титул WBO International, нокаутувавши Хосе Санчеса. Після бою Денис кинув виклик бійцеві ММА Артему Лобову. Він запропонував тому побитися на кулаках.

"Сьогодні моє хиже нутро тягне мене в бійку, в справжній великий поєдинок! Я багато думав про ММА, але різнобічність цього виду не дає мені повноцінно зануриться в нього і паралельно не вилазять з боксерського двіжу.

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Найближчий мені вид популярних єдиноборств – це кулачний бій! А так як Лобов є найпопулярнішим в цих боях, я хочу битися саме з ним!" , – говорив Берінчик.

Відповідь друга Макгрегора не змусила себе довго чекати: "Знімай подушки, влаштуємо махач".

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