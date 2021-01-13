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Кинув виклик Усику й поплатився: борця Грицая звільнили з роботи

13 січня, 18:44

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Призер молодіжного чемпіонату Європи позбувся посади викладача

Несподіване продовження отримала історія заочного протистояння знаменитого боксера Олександра Усика й борця Богдана Грицая. Нагадаємо, раніше борець Грицай запропонував Усику бій після того, як боксер нокаутував "диванного" експерта. Далі суперечок у соцмережах справа не пішла і, здавалося б, затихла. І ось стало відомо, що призера Євро-2018 з боротьби серед молоді звільнили з Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, де він займався викладацькою діяльністю.

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Разом із Богданом роботи позбувся і його колега Дмитро Несвятипаска. Спортсмени вважають, що так із ними поквиталися за патріотичні погляди. Грицай прокоментував це стриманіше, просто повідавши, наскільки якісно виконував свою роботу.

Несвятипаска висловився емоційніше, заявивши, що їх вигнали з коледжу за сфабрикованими актами, звинувативши в прогулах – зокрема, у відсутності на роботі 6 січня.

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Також промоутер Усика звинуватив борця Грицая в егоїстичних цілях.

Згадаймо, що говорила боєць UFC Марина Мороз про можливу зустріч Грицая та Усика:

Марина Мороз про гіпотетичний бій боксера Усика і борця Грицая

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