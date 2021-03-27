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Два нокдауну і нокаут за півтора раунди бою за титул британця і американця

27 березня, 12:56

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Зак Паркер переміг Вона Александера після стоячого нокауту, здобувши 20-ту перемогу поспіль в профі

У п'ятницю пізно ввечері в Лондоні пройшов вечір боксу, центральною подією якого став бій в другій середній вазі (до 76,2 кг, super middle) між Заком Паркером і Воном Александером. 26-річний британець просто виніс з рингу 35-річного американця, за неповні п'ять хвилин бою двічі його відправивши в нокдаун. А потім змусив рефері зафіксувати стоячий нокаут і зупинити побиття.

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Тим часом, стартував Повєткін – Вайт онлайн бою-реваншу.

Паркер оформив 20-ту перемогу в професіоналах (14-ю нокаутом) і завоював пояс WBO International. Дивіться феєрію від Зака.

Цей успіх дозволяє непереможному британцеві займати першу сходинку в рейтингу WBO.

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Вон зазнав п'ятої поразки в 20 боях, але вперше – дострокової. До вашої уваги – повне відео бою.

Поясом WBC у другій середній вазі володіє мексиканець Сауль Альварес, якого вважають найкращим боксером сучасності незалежно від категорії.

Вашій увазі – блискавичний нокаут від студента Вадима Клима.

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Дивіться, як Олександр Усик займається з кувалдою:

Олександр Усик б'є кувалдою по шині Відео: Instagram

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