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Боявся зазнати пошкодження мозку. Ф'юрі назвав боксера, який відправив його на пенсію

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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9 липня, 20:35
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Битва з найнебезпечнішим нокаутером у світі Деонтеєм Вайлдером підштовхнула Циганського короля ухвалити рішення завершити кар'єру
Після бою з Вайлдером Ф'юрі вирішив завершити кар'єру
Після бою з Вайлдером Ф'юрі вирішив завершити кар'єру / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі повісив рукавички на цвях і нізащо на світі не хоче битися з Усиком.

Виною всьому американський супертяж Деонтей Вайлдер. Бій із Бронзовим бомбардувальником відібрав занадто багато сил і здоров'я у Тайсона Ф'юрі.

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"Я нокаутував його в 11-му раунді, але не було такого, що все пройшло просто зашибісь, і я відразу ж повернувся в роздягальню. Я торкався своєї потилиці, і там були шишки розміром з кулак. Не знаю, чи не було у мене пошкодження мозку. Я не знаю, що зі мною відбувалося.

Я був дуже наляканий через ці величезні пухлини на потилиці. Я думав, що міг отримати пошкодження мозку. Я мав струс, я нічого не пам'ятав. Я вважаю, що після такого нокдауну ти багато не пам'ятаєш. Я думав: "Я впав чотири рази?" Насправді я падав двічі.

Я подумав про себе: "Знаєш що? Я вважаю, що настав час закінчувати". Це було після трилогії з Вайлдером. Я пообіцяв дружині, що це буде мій останній бій, що я більше не примушу її проходити через це", – цитує Ф'юрі fightnews.info.

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер
Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Раніше ми повідомляли, що Тайсон Ф'юрі вирішив проміняти бокс на рестлінг. Циганський король планує взяти участь у турнірі, який пройде у Кардіффі.

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Ф'юрі змінює бокс на рестлінг
Ф'юрі змінює бокс на рестлінг / Фото: Колаж: Сьогодні

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