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Бою ще немає, а Джошуа вже вимагає реваншу з Усиком

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
7 липня, 16:12
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Ентоні Джошуа погодився на бій проти Олександра Усика тільки за умови, що в контракті буде пункт про реванш. Сам же Усик не проти ще раз зустрітися з британцем і знову його побити
Олександр Усик і Ентоні Джошуа
Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

Контракт на перший бій між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа матиме пункт про реванш. На цьому наполіг сам британець, навчений гірким досвідом зустрічі з Енді Руїсом. А українець радий можливості двічі побити суперника

"Питання реваншу прописане для Джошуа, оскільки він є чемпіоном світу за трьома версіями. Для нього це було головною умовою – можливість взяти реванш. Особливо, для нього це пов'язано з досвідом дебюту на американському ринку – після поразки Енді Руїсу питання реваншу стоїть дуже гостро.

Ми прописали реванш на фантастичних умовах для Усика. Думаю, ми будемо мати можливість побачити два поєдинки Усик – Джошуа поспіль. Коли Саша почув про цю умову він не був засмучений, сказав: "Доведеться побити Ентоні двічі", – розповів промоутер Олександр Красюк в ефірі Youtube-каналу VideoBoxing.

Раніше ми писали, що Усика виключили з рейтингу найавторитетнішої боксерської організації. Олександр Усик втратив позицій в рейтингу WBC, але йому нічого боятися. Українець просто готується до бою за інші пояса, тому його тимчасово прибрали з рейтингу.

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