Бій Ковальова скасували після виявлення допінгу

Поєдинок між російським боксером Сергієм Ковальовим і узбекистанцем Бектеміром Мелікузієвим, який повинен був відбутися 30 січня, скасований після позитивного результату тесту на заборонену речовинув пробі Ковальова, повідомляється на сайті промоутерської компанії Golden Boy Promotions.

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Дізнавшись про несприятливі результати Ковальова, Атлетична комісія штату Каліфорнія (CSAC) вирішила скасувати захід.

Як ми писали раніше, в організмі Ковальова був виявлений синтетичний тестостерон. Сам боксер свою провину не визнає і вимагає розкрити пробу "Б".

Нагадаємо, в своєму останньому бою восени 2019 року Ковальов програв жорстким нокаутом в 11-му раунді мексиканцю Саулю Альваресу, і позбувся свого напівважкого титулу за версією WBO.

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Раніше ми писали, що російському чемпіону світу з боксу дали строк за сексуальне домагання. Постраждала і собака. Знаменитий Сергій Ковальов приставав до жінки і "попав" на 650 тисяч доларів.

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