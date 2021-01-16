Бій Ковальова скасували після виявлення допінгу

Поєдинок між російським боксером Сергієм Ковальовим і узбекистанцем Бектеміром Мелікузієвим, який повинен був відбутися 30 січня, скасований після позитивного результату тесту на заборонену речовинув пробі Ковальова, повідомляється на сайті промоутерської компанії Golden Boy Promotions.
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Дізнавшись про несприятливі результати Ковальова, Атлетична комісія штату Каліфорнія (CSAC) вирішила скасувати захід.
Як ми писали раніше, в організмі Ковальова був виявлений синтетичний тестостерон. Сам боксер свою провину не визнає і вимагає розкрити пробу "Б".
Нагадаємо, в своєму останньому бою восени 2019 року Ковальов програв жорстким нокаутом в 11-му раунді мексиканцю Саулю Альваресу, і позбувся свого напівважкого титулу за версією WBO.
Раніше ми писали, що російському чемпіону світу з боксу дали строк за сексуальне домагання. Постраждала і собака. Знаменитий Сергій Ковальов приставав до жінки і "попав" на 650 тисяч доларів.
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