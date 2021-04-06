Бій року відбудеться у липні! Промоутер зробив гучну заяву

Джошуа почав підготовку до поєдинку проти Тайсона Ф'юрі

Відомий промоутер Едді Гірн розповів, що його підопічний Ентоні Джошуа почав підготовку до бою з Тайсоном Ф'юрі. У березні нинішнього року боксери підписали контрактна два поєдинки.

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"Ми не можемо дочекатися бою. Джошуа вже почав свій тренувальний табір. Їм буде запропоновано кілька місць проведення бою. Дата поєдинку? Він пройде в липні. Думаю, в кінці наступного тижня ми закриємо всі питання" , – цитує Гірна Boxing Scence.

У лютому минулого року Ф'юрі завоював титул чемпіона світу за версією WBC, технічним нокаутом перемігши Деонтея Уайлдера. Джошуа зберіг пояси за версіями WBA, IBF, WBO і IBO, перемігши в грудні Кубрата Пулєва.

На рахунку Ф'юрі 30 перемог і жодної поразки. Джошуа виграв 24 поєдинки і один раз програв.

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До речі в Британії розсекретили величезні гонорари Ф'юрі і Джошуа за бій року.

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