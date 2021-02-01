"Боксери пояснять, як себе вести": в Росії пропонують новий спосіб боротьби з протестами

Свою думку про протести проти ув'язнення Олексія Навального в Росії висловлюють і деякі представники сфери спорту. Хтось їх підтримує, хтось мовчить, а хтось радикально виступає проти. Як, наприклад, федерація боксу РФ.

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Нещодавно українські боксери пояснили, чому голосували за одіозного росіянина на виборах президента.

Представники ФБР називають мітинги незаконними і готові відправити боксерів на "профілактику" людей. Зокрема, про це заявив генеральний секретар ФБР Кирило Щекутьєв. Його слова наводить xsport.ua з посиланням на російські ЗМІ:

"Ми повинні виховати розумних громадян, які розуміють, що основа будь-якого правової держави – це закон. Це важливо особливо зараз, коли провокатори схиляють молодь до порушень, спонукаючи виходити на незаконні мітинги. Боксерська громадськість готова пояснити провокаторам, що так поводитися не слід" .

І відразу ж протестувальникам пропонують вихід:

"Якщо у вас є негативна енергія, яку потрібно виплеснути, приходьте в секції боксу і позбавляйтеся від неї на рингах, а не на вулицях, порушуючи конституційний лад і порядок. Ми готові пояснити це з точки зору людей, які знають, що таке сила і що застосовуватися вона повинна тільки в спорті, а не на вулицях".

Нагадаємо, протести проходять у багатьох містах, а мітингувальників масово затримують.

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Дивіться сюжет телеканалу "Україна" про протести в РФ:

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