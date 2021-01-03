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Присвятив перемогу мамі: боксери-близнюки билися в чемпіонських боях перед Гарсія і Кемпбеллом

3 січня, 09:25

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Фелікс і Рене Альварадо з Нікарагуа виходили на ринг пізно ввечері в суботу в США

У ніч на неділю за київським часом в Далласі пройшов перший великий вечір боксу в 2021 році. У головному бою Гарсія переміг Кемпбелла нокаутом у сьомому раунді. А перед цим, в андеркарті, пройшло ще кілька поєдинків. Цікаво, що в двох з них билися 31-річні брати-близнюки Альварадо з Нікарагуа. Причому, обидва мали пояси чемпіонів світу, але за різними версіями і в різних вагових категоріях.

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Фелікс ще в 2018 році добув титул IBF в першій найлегшій вазі (light fly – до 49 кг), в 2019-му його один раз захистив. У 2020-му він не виходив на ринг, а на цей раз відбився від домагань ДіДжея Крила з Південної Африки. 25-річний суперник двічі падав – у другому і четвертому раундах, а в 10-му рефері зафіксував технічний нокаут.

Для Фелікса Альварадо ця перемога стала 36-ю за двох давніх поразок у професіоналах.

А ось його брат Рене не зміг захистити пояс WBA в другій напівлегкій вазі (super feather – до 59 кг), програвши в рівному бою Роджеру Гутіерресу з Венесуели. Причому, судді віддали перевагу південноамериканцеві з рідкісним однаковим рахунком 113:112. Вирішальним стало падіння Альварадо в 12-му раунді. Крім того, боєць з Нікарагуа двічі опинявся на ринзі в третьому раунді. Це його дев'ята поразка в профі при 32 перемогах.

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Гутіеррес присвятив цей успіх своїй матері, яка померла в листопаді через рак.

До вашої уваги – перемоги і провали нашого боксу в 2020 роц : Далакян зберіг титул, Ломаченко втратив все.

Дивіться, як тренувався Василь Ломаченко:

Як тренується Василь Ломаченко

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Нікарагуа бокс брати Даллас
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