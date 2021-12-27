Боксера застрелили на очах трьох дітей

Жахлива трагедія сталася в Штатах на Різдво. Загинув 30-річний боксер Денні Келлі. Його застрелили в автомобілі.
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Як повідомляє BoxingScene, Денні разом зі своєю дівчиною та трьома дітьми їхав на святкову вечірку. Раптом біля їхнього авто зупинилася інша машина, звідки відкрили вогонь по боксеру.
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Оперативно було викликано лікарів, але врятувати Келлі їм не вдалося. Дівчина та діти не постраждали.
На професійному рингу Денні Келлі провів 14 боїв – 10 перемог, 3 поразки та 1 нічия.
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