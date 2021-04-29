Боксера знудило прямо на рингу під час бою з росіянином

Російський боксер Віталій Губкін здобув легку перемогу над американцем Майклом Бруком Вільямсом вже в другому раунді, проте цей бій запам'ятає надовго.
По ходу другого раунду Губкін відправив суперника в нокдаун ударом у щелепу. Вільямс мав намір швидко піднятися на ноги, проте несподівано боксера вирвало прямо на ринг. Побачивши, що відбувається, рефері у ту ж мить зупинив поєдинок.
Ймовірно, таку реакцію організму викликав сильний удар по печінці, який Майкл пропустив в першому раунді.
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