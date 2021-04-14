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Боксер повис на канатах: божевільний нокаут, який викликав безумство у глядачів

14 квітня, 12:48

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Бій двох дебютантів потішив глядачів ефектним нокаутом вже в першому раунді. На емоціях вболівальники ледь не зійшли з розуму і намагалися прорватися на ринг

Два дебютанта – Бішоп Леї і Дон Макмілон – зійшлися в боксерському поєдинку в Солт-Лейк-Сіті. Незважаючи на статус поєдинку, навколо рингу зібралося чимало глядачів. І вони отримали те, за чим прийшли!

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Уже в першому раунді Леї майстерно уникнув атаки суперника біля канатів і на контратаці завдав потужного удару з лівої. Макмілон "вимкнувся" але настільки повільно падав, що суперник встиг ще кілька разів пробити, поки Дон в несвідомому стані остаточно не повис на канатах.

Відразу ж після цього в залі почалося якесь божевілля. Глядачі повскакували зі своїх місць, в кадр потрапив чоловік, який прибіг до рингу зі сплячою дитиною на руках. Потім з'явилася парочка, що показувала нецензурні жести в бік рингу.

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бокс нокаут відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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