Боєць-гвалтівник дав прогноз на бій Повєткін – Вайт: "Максимум шість раундів"

Сьогодні ввечері в Гібралтарі нас чекає крутий бокс. Реванш між Олександром Повєткіним і Ділліаном Вайтом. У серпні 2020 року у Великій Британії Повєткін нокаутував Вайта і завоював тимчасовий титул WBC. Що буде зараз? Спрогнозувати взявся скандальний боєць ММА Олександр Ємельяненко.

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"Повєткін – красень, вистояв у непростому бою і після двох нокдаунів піднявся і нокаутував британця. Але щось мені підказує, що вдруге такого не буде.

Ні в якому разі не хочу пророкувати результат цього бою, тут все 50 на 50. Саша багато джебів в минулому бою пускав, але шкоди сильної не отримував, а сам відповідав непогано. Було видно по тому поєдинку – обидва бійця заряджені на дострокову перемогу. Тут, думаю, не буде довгої дистанції, по голові знатно один або інший відвантажать і не будуть затягувати. Думаю, тут максимум шість раундів ми побачимо" , – цитує Ємельяненка Vseprosport.ru .

Раніше ми розповідали, де можна подивитися бій Повєткіна і Уайта.

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Нагадаємо, що на рахунку Ємельяненка в ММА 28 перемог, вісім поразок і одна нічия. У травні 2015 року суд засудив Ємельяненка до 4,5 років ув'язнення за вчинення насильницьких дій сексуального характеру, в листопаді 2016 року його звільнився умовно-достроково.

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