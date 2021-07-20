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Битва олімпійських чемпіонів! Потужне промо супербою Усик – Джошуа

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 липня, 20:08
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Чемпіони Лондона-2012 в британській столиці проведуть бій за звання чемпіона серед профі, поєдинок відбудеться 25 вересня на футбольному стадіоні
Джошуа і Усик вигравали "золото" на Олімпіаді-2012
Джошуа і Усик вигравали "золото" на Олімпіаді-2012

Сьогодні була поставлена крапка в тривалій епопеї навколо бою Олександра Усика і Ентоні Джошуа. Боксери підписали контракт. Чемпіонський бій відбудеться 25 вересня в Лондоні на футбольному стадіоні Тоттенгема.

Відразу ж після підписання бою було представлено і промо поєдинку. Воно йде під заголовком битва олімпійських чемпіонів.

Олександр Усик став переможцем Ігор саме в Лондоні, втім, як і Джошуа. У 2012 році українець виграв "золото" в категорії до 91 кг, британець став першим в категорії понад 91 кг.

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Нагадаємо, останній бій Усик провів 31 жовтня 2020 року, перемігши одноголосним рішенням суддів досвідченого британця Дерека Чісору. Всього на професійному рингу 34-річний українець провів 18 поєдинків, всі виграв, причому 13 завершив достроково.

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Джошуа на три роки молодший Усика, але має за спиною набагато більше досвіду виступів у професіоналах. Він встиг провести 25 поєдинків, в яких здобув 24 перемоги, 22 нокаутом. Єдиний бій Ентоні програв мексиканцю Енді Руїсу в 2019 році, але потім успішно взяв реванш.

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