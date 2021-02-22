Берінчику знайшли суперника в Америці: хто такий "Даффі Дак" і коли бій українця

Чилійський боєць також володіє титулом і має великий досвід

Український чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Беринчик дізнався ім'я наступного суперника і дату бою. Навесні Денис зустрінеться з 36-річним чилійським чемпіоном WBO Latino Хосе Санчесом (18-1-0, 7 КО). Раніше боксер Беринчик розповів про втрату новонародженого сина.

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Поєдинок відбудеться 21 березня в Броварах. На кону буде стояти пояс інтернаціонального чемпіона за версією WBO, яким володіє українець.

Денис Беринчик – Хосе Санчес / Фото: K2 Promotions

Зараз Денис займає третє місце в рейтингу WBO і є шостим номером IBF. На його рахунку 14 перемог, 8 з яких – нокаутом, 2 титулу – WBO Oriental і WBO International. У попередньому поєдинку в жовтні минулого року Беринчик зупинив румунського боксера Віорела Сіміона(22-4-0, 9 КО) технічним нокаутом у восьмому раунді.

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Хосе Санчес живе і тренується в Чилі. На професійному рингу провів 19 боїв, здобув 18 перемог, 7 з яких – дострокові, входить до топ-15 рейтингу WBO. Боксує в стійці правші. Має прізвисько "Pato Lucas" (іспанська версія імені популярного анімаційного персонажа Даффі Дака). Хосе володіє титулом WBO Latino, який отримав в лютому 2020-го, перемігши досвідченого аргентинця Хав'єра Хосе Клаверо (27-6-0, 5 КО) за очками.

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