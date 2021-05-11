Беринчик отримав травму, бій проти Лобова перенесли

Український боксер Денис Беринчик травмувався під час підготовки до поєдинку на голих кулаках проти ірландця з російським корінням. Бій перенесли на місяць вперед

Денис Берінчик / Фото: Instagram

Український боксер Денис Берінчик отримав травму плеча під час спарингу, через що його поєдинок проти Артема Лобова на голих кулаках переноситься на липень. Нова дата бою – 24 липня. Цікаво, що на початку травня Берінчик зупинив перестрілку і відібрав у хулігана зброю.

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"Я в боксі вже 22 рік і у мене є свої боксерські травми. На спарингах з Анатолієм Шпонарським я пошкодив своє ліве плече в клінчі. Ну вибачте, так буває. Бій з Артемом Лобовим переноситься на липень. Прийміть мої вибачення", – сказав Берінчик на відео в Instagram.

Лобов – боєць змішаних єдиноборств. Народився в Росії, але довгий час живе в Ірландії. Виступав у найсильнішій лізі – UFC, а також брав участь в турнірах по кулачних боїв Bare Knuckle FC. Дружить зі знаменитим ірландським бійцем Конором Макгрегором. За свою кар'єру Лобов провів 29 боїв – 13 перемог, 15 поразок і 1 нічия.