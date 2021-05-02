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Блискавичним нокаутом в першому раунді американець вирубив суперника і завоював чемпіонський пояс

2 травня, 10:05

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Ерісленді Лара відправив на настил рингу Томаса Ламанну вже на другій хвилині поєдинку за титул WBA в середній вазі перед боєм Арреоли і Руїса

Вечір боксу в американському містечку Карсон з населенням 92 тисячі глядачів став помітною подією в світі боксу. У головному його бою в ніч на 2 травня Енді Руїс виграв у Кріса Арреоли за очками. Минуло тут ще кілька цікавих поєдинків. В одному з них оскаржували вакантний пояс WBA в середній вазі до 72,6 кг (middle).

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Однак чемпіонський бій не протривав і двох хвилин. 38-річний темношкірий Ерісленді Лара вирубав Томаса Ламанов в першому ж раунді із запланованих 12. Цілі досяг потужний боковий удар лівою рукою.

Для Ерісленді ця перемога стала 38-ю в професіоналах, також в його кар'єрі – по три поразки і нічиї. Цікаво, що раніше Лара був чемпіоном в іншій категорії – в першій середній вазі (super welter, до 69,85 кг). Дебют ветерана в новій вазі вийшов вражаючим.

Читайте також: глядачі масово побилися під час бою Руїса і Арреоли.

Для 29-річного Томаса Ламанов ця невдача стала п'ятою в профі при 30 перемогах. За пояс чемпіона світу він бився вперше.

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