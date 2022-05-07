Альварес – Бівол: де і о котрій дивитися бій

За трансляцією чемпіонського поєдинку можна буде стежити на стрімінговому сервісі за наявності передплати

Пряма трансляція поєдинку Альварес - Бівол на DAZN / Фото: DAZN

В американському Лас-Вегасі в ніч з 7 на 8 травня відбудеться вечір боксу, в якому головною подією стане битва між абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі мексиканцем Саулем Канело Альваресом проти росіянина Дмитра Бівола за пояс WBA Super у напівважкій вазі.

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Початок вечора боксу заплановано 8 травня о 03:00 за київським часом, головний поєдинок розпочнеться близько 06:00 .

У прямому ефірі бій між Саулем Альваресом та Дмитром Біволом покаже стрімінговий сервіс DAZN. В Україні поєдинок зможуть переглянути передплатники цього сервісу в інтернеті.