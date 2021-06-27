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А Ломаченку не дозволили: відео брутального нокауту від боксера-невдахи

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
27 червня, 12:11
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Боксерський поєдинок в Аргентині завершився сенсацією. Фаворит поєдинку був нокаутований в сьомому раунді бійцем з нульовою різницею перемог і поразок
Вирубив суперника одним ударом
Вирубив суперника одним ударом

Сьогодні рано вранці Василь Ломаченко впевнено переміг Масаесі Накатани, але відправити суперника на настил рингу йому не дозволив рефері, який зупинив бій за мить до нокауту. А ось Нестору Майдані ніхто не завадив знищити на рингу опонента.

Читайте також: Приголомшливі судді: у Ломаченка забрали два раунди в бою з Накатані

Аргентинець переміг свого співвітчизника Фіделя Анхеля Руїса Діаса в сьомому раунді, незважаючи на статус аутсайдера бою. Майдана настільки сильно влучив ударом з лівої, що Діас впав, як підкошений.

Майдана здобув дев'яту перемогу в кар'єрі при восьми поразках! А ось Діас лише вдруге в кар'єрі програв, також на його рахунку 15 перемог.

Раніше ми писали, що Ломаченко ледь не програв Накатані в першому раунді: як вдалося уникнути поразки. Уже в першому раунді поєдинку проти Масаєсі Накатаниі Василь Ломаченко отримав розсічення на голові і бій могли зупинити, якби катмен не впорався з кровотечею.

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