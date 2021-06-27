А Ломаченку не дозволили: відео брутального нокауту від боксера-невдахи

Сьогодні рано вранці Василь Ломаченко впевнено переміг Масаесі Накатани, але відправити суперника на настил рингу йому не дозволив рефері, який зупинив бій за мить до нокауту. А ось Нестору Майдані ніхто не завадив знищити на рингу опонента.
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Аргентинець переміг свого співвітчизника Фіделя Анхеля Руїса Діаса в сьомому раунді, незважаючи на статус аутсайдера бою. Майдана настільки сильно влучив ударом з лівої, що Діас впав, як підкошений.
Майдана здобув дев'яту перемогу в кар'єрі при восьми поразках! А ось Діас лише вдруге в кар'єрі програв, також на його рахунку 15 перемог.
Раніше ми писали, що Ломаченко ледь не програв Накатані в першому раунді: як вдалося уникнути поразки. Уже в першому раунді поєдинку проти Масаєсі Накатаниі Василь Ломаченко отримав розсічення на голові і бій могли зупинити, якби катмен не впорався з кровотечею.