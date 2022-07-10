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А як же 500 мільйонів? Ф'юрі принизив Усика заявою про бій з Джошуа.

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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10 липня, 20:18
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"Циганський король" ігнорує можливість битви з українським чемпіоном, тоді як проти AJ він готовий вийти хоч безкоштовно
Ф'юрі готовий битися з Джошуа, але не з Усиком
Ф'юрі готовий битися з Джошуа, але не з Усиком

Трохи більш як за місяць відбудеться бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Перший поєдинок боксерів минулого року виграв українець, якому дісталися чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

Переможець бою може битися з Тайсоном Ф'юрі за об'єднання поясів. Наразі "Циганський король" володіє титулом чемпіона за версією WBC. Щоправда, сам британець грає на публіку та спекулює на можливому бою.

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Спочатку британець сказав, що повернеться на ринг лише за 500 мільйонів доларів, за що був висміяний Усиком. Пізніше Ф'юрі відмовився від бою з українцем незалежно від результату поєдинку проти Джошуа. Тепер же Тайсон готовий битися безкоштовно, але лише проти AJ, а не Олександра.

" У містера Бізнесмена все лише про гроші, він не боєць. Я присягаюся, що сподіваюся на його перемогу в поєдинку з Усиком, щоб я міг повернутися з пенсії та побитися з ним безкоштовно.

Але маю умови. Я хочу бій на Уемблі, щоб вхід був вільним, а трансляція в Англії – безкоштовною. Я поб'юся з ним в Англії, не за кордон за великі гроші. Тут, для людей ".

Зазначимо, що наприкінці квітня Тайсон Ф'юрі нокаутував Ділліана Уайта у шостому раунді, захистивши пояс WBC. Після поєдинку "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри. Мовляв, це обіцянка його дружині.

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