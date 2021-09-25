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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

А що він скаже після бою з Усиком? Ентоні Джошуа задумався про завершення кар'єри

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
25 вересня, 09:24
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Британський боксер поки не збирається завершувати кар'єру професійного боксера
Ентоні Джошуа задумався про завершення кар'єрb
Ентоні Джошуа задумався про завершення кар'єрb / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон IBF, WBO, WBA і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа хотів би залишатися на гребені слави ще як мінімум до 36 років.

Читайте також: Замах на короля. Чому не можна пропустити бій Усик – Джошуа

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Своїми роздумами про завершення активної кар'єри 31-річний британський боксер поділився в подкасті BoxingScene.

"Я думаю що 36 років – вік для завершення кар'єри. Я повинен поставити собі обмеження: я спостерігав за боєм Ларрі Холмса з Тревором Бербіком, і це був кошмар.

Перша зустріч Усика і Джошуа перед боєм
Перша зустріч Усика і Джошуа перед боєм / Фото: REUTERS

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Клівленд Вільямс, Сонні Лістон, Бербік – всі вони відомі завдяки тому, що їх нокаутували або Тайсон, або Мохаммед Алі. А Бербік був серйозним бійцем свого часу.

Я думаю, для мене 36-37 років буде відповідним віком для прощання з рингом", – завив Джошуа.

Джошуа прийшов на пресконференцію в наушниках
Джошуа прийшов на пресконференцію в наушниках / Фото: REUTERS

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Нагадаємо, що бій Усик – Джошуа відбудеться в суботу, 25 вересня, в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем", початок – після 22:00 за Києвом. На кону бою стоятимуть титули WBA, IBF, WBO у суперважкій вазі. За онлайн-трансляцією поєдинку стежте на нашому сайті.

Олександр Усик і Ентоні Джошуа під час зважування
Олександр Усик і Ентоні Джошуа під час зважування / Фото: REUTERS

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Додамо, що букмекери 1xbet бачать фаворитом бою саме британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.504, на перемогу Усика – 2.935, на нічию – 21. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).

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