50-річний боксер нокаутував дебютанта в другому раунді

Ніколи не пізно почати кар'єру в боксі. Так вирішив 50-річний колишній британський кікбоксер Шон Бардо і вже встиг провести другий поєдинок на професійному рингу.

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Незважаючи на поважний вік Бардо дав бій 23-річному суперникові Дому Борку, для якого цей поєдинок був дебютним у профі кар'єрі, і нокаутував суперника вже в другому раунді.

Раніше ми писали, що пенсіонер Тайсон обійшов Путіна і Віна Дизеля в рейтингу найсексуальніших лисих чоловіків. Легендарний боксер посів друге місце і програв лише принцу.

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