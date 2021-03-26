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50-річний боксер нокаутував дебютанта в другому раунді

26 березня, 20:54

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Пенсіонер з Великобританії розважається в Таїланді

Ніколи не пізно почати кар'єру в боксі. Так вирішив 50-річний колишній британський кікбоксер Шон Бардо і вже встиг провести другий поєдинок на професійному рингу.

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Незважаючи на поважний вік Бардо дав бій 23-річному суперникові Дому Борку, для якого цей поєдинок був дебютним у профі кар'єрі, і нокаутував суперника вже в другому раунді.

Раніше ми писали, що пенсіонер Тайсон обійшов Путіна і Віна Дизеля в рейтингу найсексуальніших лисих чоловіків. Легендарний боксер посів друге місце і програв лише принцу.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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