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50 кіл в басейні і стрибок з парашутом: як Кличко зустрів день народження з братом

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
21 липня, 11:03
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Легендарний боксер Віталій Кличко відсвяткував 50-річний ювілей в компанії з братом Володимиром. Кличко-молодший приготував для іменинника незвичайну програму
Брати Клички екстремально відсвяткували день нарождення Віталія
Брати Клички екстремально відсвяткували день нарождення Віталія

19 липня нинішньому мера Києва Віталію Кличку виповнилося 50 років. Молодший брат колишнього боксера Володимир приготував братові сюрприз і влаштував ранковий заплив в басейні на 50 кіл.

"50 – це тільки початок", – з легкістю прийняв виклик Віталій.

А потім брати Клички сіли в невеликий літак і вирушили підкорювати висоту. Віталій першим вистрибнув з парашутом, але Володимир встиг не тільки першим приземлитися, але і зняти політ брата на парашуті в національних кольорах.

До речі, Кличко не вперше стрибав з парашута. Про свої екстремальні захоплення він показав у спеціальному фільмі, випущеному до ювілею боксера.

А ще ми писали що Кличко засікли у Львові з новою жінкою. Знаменитий український боксер, який і після відходу зі спорту продовжує тренуватися, захоплююче проводить час і відвідав джазовий фестиваль.

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