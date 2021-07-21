50 кіл в басейні і стрибок з парашутом: як Кличко зустрів день народження з братом

19 липня нинішньому мера Києва Віталію Кличку виповнилося 50 років. Молодший брат колишнього боксера Володимир приготував братові сюрприз і влаштував ранковий заплив в басейні на 50 кіл.
"50 – це тільки початок", – з легкістю прийняв виклик Віталій.
А потім брати Клички сіли в невеликий літак і вирушили підкорювати висоту. Віталій першим вистрибнув з парашутом, але Володимир встиг не тільки першим приземлитися, але і зняти політ брата на парашуті в національних кольорах.
До речі, Кличко не вперше стрибав з парашута. Про свої екстремальні захоплення він показав у спеціальному фільмі, випущеному до ювілею боксера.
А ще ми писали що Кличко засікли у Львові з новою жінкою. Знаменитий український боксер, який і після відходу зі спорту продовжує тренуватися, захоплююче проводить час і відвідав джазовий фестиваль.