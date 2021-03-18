"10 млн доларів просто за очікування": хто повинен дозволити бій Джошуа-Ф'юрі

Не тільки українському боксеру Олександру Усику пропонували великі гроші, щоб він погодився на проведення об'єднавчого бою чемпіонів суперважкої ваги Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі. Відомий коментатор Макс Келлерман повідомив, що колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер також отримає відступні

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"Не потрібно дивитися на контракт. За умовами, Вайлдер отримає серйозні відступні, щоб не заважати титульному поєдинку. Йдеться про 5-10 млн доларів. Деонтей отримає гроші просто за очікування", – цитує Келлермана ESPN.

Деонтей Вайлдер / Фото: Instagram

Вайлдер і Ф'юрі двічі билися за пояс WBC: в першому бою зафіксували нічию, другий "Циганський король" виграв нокаутом у лютому 2020 року і став чемпіоном світу в суперважкій вазі. Планувався і третій бій, але не відбувся.

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Раніше стало відомо, що Тайсон-вампір спробував кров суперника: "Мав зрозуміти, яка на смак моя здобич".

Фото: REUTERS/Steve Marcus

Нагадаємо, перший поєдинок між Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа повинен пройти влітку 2021-го. В ідеалі матч-реванш промоутери хотіли б провести в листопаді або грудні. А в Британії розсекретили величезні гонорари Ф'юрі і Джошуа за бій року.

Також ми повідомляли, що чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі пішов в запій і заявив, що не готується до бою з Джошуа.

Вайлдер – Ф'юрі: зважування перед боєм Відео: Reuters

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