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"10 млн доларів просто за очікування": хто повинен дозволити бій Джошуа-Ф'юрі

18 березня, 17:42

Олена Павлова Олена Павлова

Крім Усика, відступні запропонували ще одному боксеру

Не тільки українському боксеру Олександру Усику пропонували великі гроші, щоб він погодився на проведення об'єднавчого бою чемпіонів суперважкої ваги Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі. Відомий коментатор Макс Келлерман повідомив, що колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер також отримає відступні

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"Не потрібно дивитися на контракт. За умовами, Вайлдер отримає серйозні відступні, щоб не заважати титульному поєдинку. Йдеться про 5-10 млн доларів. Деонтей отримає гроші просто за очікування", – цитує Келлермана ESPN.

Деонтей Вайлдер

Деонтей Вайлдер / Фото: Instagram

Вайлдер і Ф'юрі двічі билися за пояс WBC: в першому бою зафіксували нічию, другий "Циганський король" виграв нокаутом у лютому 2020 року і став чемпіоном світу в суперважкій вазі. Планувався і третій бій, але не відбувся.

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Раніше стало відомо, що Тайсон-вампір спробував кров суперника: "Мав зрозуміти, яка на смак моя здобич".

Фото: REUTERS/Steve Marcus

Фото: REUTERS/Steve Marcus

Нагадаємо, перший поєдинок між Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа повинен пройти влітку 2021-го. В ідеалі матч-реванш промоутери хотіли б провести в листопаді або грудні. А в Британії розсекретили величезні гонорари Ф'юрі і Джошуа за бій року.

Також ми повідомляли, що чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі пішов в запій і заявив, що не готується до бою з Джошуа.

Вайлдер – Ф'юрі: зважування перед боєм Відео: Reuters
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