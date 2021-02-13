"Я і так біжу на максимумі, а мені кричать: "Вмикайся! "Підгрушна в шоці від свого відставання

У спринті Олена посіла 11-те місце, але натякнула, що в гонці переслідування можна чекати на медаль

Українська біатлоністка Олена Підгрушна здивована, чому так багато програла ходом своїм суперницям у спринтерській гонці чемпіонату світу. Нагадаємо, з одним промахом на стрільбі лежачи Підгрушна посіла 11-те місце.

Реклама

Читайте також: Як креативно відзначити День Закоханих 14 лютого – 14 порад на всі випадки життя

"Відразу після старту я кинулася боротися. Але по трасі мені давали інформацію про програш, і він був надзвичайно великий. Я абсолютно не розумію, чому був такий великий програш. Мені кричали: "Вмикайся! Вмикайся!" А я розумію, що вже біжу на максимумі, вже увімкнена. Не знаю, в чому справа".

Олена Підгрушна / Фото: biathlon.com.ua

Стосовно стрільби, то, за словами Підгрушної, на пристрілюванні перед гонкою вона використала близько 50 патронів і в цьому компоненті відчувала себе готовою.

"У мене не виникло проблем з вітром, я його відчувала, розуміла, куди прямуватимуть постріли. На стрільбі лежачи проблем не повинно було бути, але, схоже, смикнула цей постріл і припустилася промаху. А на стійці мені пощастило – був штиль, і жодних проблем не виникло".

"Якщо в пасьюті буде така погода, то шанси є навіть у 50-го місця", – з посмішкою додала Підгрушна в коментарі Суспільному.

Реклама

Олена Підгрушна / Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше в змішаній естафеті Підгрушна програла Еберг півсекунди в боротьбі за "бронзу", після чого звинуватила шведку в нечесній боротьбі. "Вона виштовхувала мене в свіжий сніг, а іноді навіть в кущі. І щойно вона бачила, що я її обганяю, просто "підрізала", так було кілька разів. За двадцять років у спорті я таку нахабність і хамство бачила вперше" , – поскаржилася Олена Українському біатлону.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама