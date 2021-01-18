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Гвинтівка вщент! Епічне падіння австрійської біатлоністки

18 січня, 12:38

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Ліза Хаузер зламала приклад гвинтівки

Вчора в німецькому Оберхофі відбувся жіночий мас-старт Кубка світу з біатлону. Переможницею стала француженка Жюлья Симон.

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На останньому колі гонки стався неприємний епізод. Австрійка Ліза Хаузер на спуску не втрималася на лижні і впала. В результаті спортсменка зламала приклад своєї гвинтівки.

"Радість і печаль йдуть рука об руку. Безумний Оберхоф", – підписала фото зі зброєю Хаузер на своїй сторінці в Instagram.

Дивіться моторошне падіння австрійської біатлоністки.

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Раніше ми писали, що шостий етап Кубка світу відзначився унікальною для України гонкою. Наші біатлоністи показали кращу стрільбу за весь час виступів у чоловічій естафеті – використали всього лише два додаткові патрони. Правда, це стрілецьке досягнення дозволило зайняти лише шосте місце в підсумковому протоколі.

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