Гвинтівка вщент! Епічне падіння австрійської біатлоністки

Вчора в німецькому Оберхофі відбувся жіночий мас-старт Кубка світу з біатлону. Переможницею стала француженка Жюлья Симон.

На останньому колі гонки стався неприємний епізод. Австрійка Ліза Хаузер на спуску не втрималася на лижні і впала. В результаті спортсменка зламала приклад своєї гвинтівки.

"Радість і печаль йдуть рука об руку. Безумний Оберхоф", – підписала фото зі зброєю Хаузер на своїй сторінці в Instagram.

Дивіться моторошне падіння австрійської біатлоністки.

Terrible luck for Lisa Hauser with a fall on the last loop. Fingers crossed she & # 39; s fine # OBE21 https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/TV8BYJy3Ej