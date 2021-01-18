Гвинтівка вщент! Епічне падіння австрійської біатлоністки

Вчора в німецькому Оберхофі відбувся жіночий мас-старт Кубка світу з біатлону. Переможницею стала француженка Жюлья Симон.
На останньому колі гонки стався неприємний епізод. Австрійка Ліза Хаузер на спуску не втрималася на лижні і впала. В результаті спортсменка зламала приклад своєї гвинтівки.
"Радість і печаль йдуть рука об руку. Безумний Оберхоф", – підписала фото зі зброєю Хаузер на своїй сторінці в Instagram.
Дивіться моторошне падіння австрійської біатлоністки.
Terrible luck for Lisa Hauser with a fall on the last loop. Fingers crossed she & # 39; s fine # OBE21 https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/TV8BYJy3Ej- IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2 021
Раніше ми писали, що шостий етап Кубка світу відзначився унікальною для України гонкою. Наші біатлоністи показали кращу стрільбу за весь час виступів у чоловічій естафеті – використали всього лише два додаткові патрони. Правда, це стрілецьке досягнення дозволило зайняти лише шосте місце в підсумковому протоколі.
Дивіться, як Дмитру Підручному не пощастило на ЧС-2020
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк