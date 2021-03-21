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Вітер здув українку з подіуму. Ураган пронісся Естерсундом

21 березня, 17:34

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Юлія Джима фінішувала 12-ю у мас-старті

Біатлонний сезон для жінок завершився сьогодні в шведському Естерсунді. Останньою гонкою став мас-старт.

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Україна була представлена лише Юлією Джимою, яка заради цього пропустила вчорашню гонку переслідування. Час початку мас-старту переносили через сильний вітер. Але спортсменкам все одно довелося закінчувати гонку в ураган. В результаті неймовірна кількість промахів у призерок. На трьох – 17 кіл штрафу!

Джима здорово пройшла два вогневі рубежі – з нулем. І на екваторі гонки – лідирувала. Але потім чотири "молока" відкинули нашу біатлоністку в середину пелотону. Фінішувала Юлія – 12-ю. А чемпіонкою стала норвежка Інгрід-Ландмарк Тандреволд.

Результати мас-старту:

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1. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія) – 34.53,1 (0 + 1 + 3 + 1)
2. Динара Алімбекова (Білорусь) – +6,9 (1 + 2 + 0 + 3)
3. Франциска Пройсс (Німеччина) – +11,1 (0 + 1 + 4 + 1)
...
12. Юлія Джима (Україна) – +56,6 (0 + 0 + 4 + 1)

Нагадаємо, що сьогодні о 18:15 відбудеться гонка з масовим стартом у чоловіків. Україну представить Дмитро Підручний.

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