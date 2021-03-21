Вітер здув українку з подіуму. Ураган пронісся Естерсундом

Біатлонний сезон для жінок завершився сьогодні в шведському Естерсунді. Останньою гонкою став мас-старт.
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Україна була представлена лише Юлією Джимою, яка заради цього пропустила вчорашню гонку переслідування. Час початку мас-старту переносили через сильний вітер. Але спортсменкам все одно довелося закінчувати гонку в ураган. В результаті неймовірна кількість промахів у призерок. На трьох – 17 кіл штрафу!
Джима здорово пройшла два вогневі рубежі – з нулем. І на екваторі гонки – лідирувала. Але потім чотири "молока" відкинули нашу біатлоністку в середину пелотону. Фінішувала Юлія – 12-ю. А чемпіонкою стала норвежка Інгрід-Ландмарк Тандреволд.
Результати мас-старту:
1. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія) – 34.53,1 (0 + 1 + 3 + 1)
2. Динара Алімбекова (Білорусь) – +6,9 (1 + 2 + 0 + 3)
3. Франциска Пройсс (Німеччина) – +11,1 (0 + 1 + 4 + 1)
...
12. Юлія Джима (Україна) – +56,6 (0 + 0 + 4 + 1)
First career-victory for Ingrid Landmark Tandrevold in the Women Mass Start in Oestersund- IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2 021
Ingrid Landmark Tandrevold @NSSF_Biathlon
Dzinara Alimbekava @bybiathlon
@PreussFranziska @skiverband https://t.co/bk5aBBso9Q | # ost21 | #biathlon pic.twitter.com/6fOTdukaZS
Нагадаємо, що сьогодні о 18:15 відбудеться гонка з масовим стартом у чоловіків. Україну представить Дмитро Підручний.
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