В останній гонці чемпіонату світу Легрейд став чотириразовим. Прима – 21-й

У неділю в Словенії провели дві гонки з масовим стартом

Сьогодні завершується світовий біатлонний форум-2021 у Поклюці. В останній день турніру відбулися елітні масстарти, куди допускають по 30 найкращих спортсменів. У жінок Ліза Тереза Гаузер виграла масстарт, взявши перше "золото" в кар'єрі. У чоловіків переміг 24-річний норвежець Штурла Легрейд, ставши чотириразовим чемпіоном світу.

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На дистанції 15 км з чотирма вогневими рубежами Штурла (на фото № 3) зробив лише один промах і на 10,2 сек обігнав співвітчизника Йоганнеса Дале. Третім виявився француз Кантен Фійон-Має з двома неточними пострілами – як і срібний призер. Чисто пройти стрільбу не вдалося жодному біатлоністові.

Єдиний українець в еліті Артем Прима фінішував 21-м. Сьогодні у 33-річного хлопця з Чернігова не пішла стрільба, і з п'ятьма промахами він відстав від переможця на 2 хв 42,6 сек.

Отже, наша збірна завершила чемпіонат з однією медаллю. Напередодні українські біатлоністки виграли "бронзу" чемпіонату світу в жіночій естафеті. У 2020 році вони показали такий самий результат.

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Дивіться, як знаменитий Мартен Фуркад тепер стріляє з дивана:

Мартен Фуркад стріляє на дивані і дивиться себе по телевізору Відео: Twitter

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