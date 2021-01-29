Українські призери чемпіонатів світу залишилися без медалей Європи в біатлоні

Наша збірна без блиску провела дві гонки п'ятниці на європейській першості

Сьогодні на чемпіонаті Європи з біатлону відбулися дві спринтерські гонки. На жаль, ніхто з 12 українців, які вийшли на трасу в польському Душники-Здруй, до п'єдесталу не дістався. Кращий результат показав Артем Прима – представник нашої основної збірної. Позавчора Прима став шостим в індивідуальній гонці ЧЄ.

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У чоловічому спринті на 10 км з двома вогневими рубежами Артем зробив один промах – на стрільбі стоячи. Через це і залишився без медалі, знову розташувавшись на шостій позиції, програвши переможцю, швейцарцю Егеру, 32 секунди. Богдан Цимбал з двома неточними пострілами показав 29-й результат, Артем Тищенко з одним – 39-й. Інші українці – Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко і Андрій Доценко – не були навіть в топ-70.

Прима (на фото – зліва) – призер ЧЄ, а также ЧС із літнього біатлону.

Артем Прима починає естафету / Фото: biathlon.com.ua

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У жіночому старті на 7,5 км олімпійська чемпіонка й призерка ЧС Віта Семеренко також із одним промахом на стрільбі стоячи виявилася лише 10-й. Від власниці "золота" – Байби Бендик з Латвії – вона відстала на 27 секунд. Продовжує розчаровувати Анастасія Меркушина, з одним промахом фінішувала лише на 22-му місці. Ірина Петренко (в дівоцтві – Варвинець, на фото) з чистою стрільбою розташувалася на 14-й позиції.

Ірина Варвинець / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Росія підкуповувала повіями боса світового біатлону.

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