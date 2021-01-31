Українські біатлоністи взяли "бронзу" в змішаній естафеті чемпіонату Європи

В останній гонці чемпіонату Європи з біатлону збірна України завоювала ще одну нагороду. У вже звичній змішаній естафеті "синьо-жовті" фінішували треті, поступившись лише командам Норвегії (52,5 с) І Німеччини (21,8 с). Напередодні Артем Прима став чемпіоном Європи в гонці переслідування.

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У складі нашої четвірки бігли Ірина Петренко (у дівоцтві – Варвинець), Віта Семеренко, Богдан Цимбал та Артем Прима. Серйозні побоювання у "синьо-жовтих" виникли після другого етапу, коли п'ять промахів Віти на стрільбі опустили команду на дев'яте місце. Правда, відставання від лідера було невелике – всього 34 секунди.

На третьому відрізку Богдан Цимбал підняв Україну на третю позицію, а Артем Прима на останньому етапі її втримав. Наші не пробігли жодного штрафного кола, але скористалися 10 запасними патронами.

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Раніше сьогодні Анастасія Меркушина та Артем Тищенко посіли п'яте місце в одиночній змішаній естафеті. Отже, єврофорум наша збірна завершила з трьома медалями і тепер зосередиться на чемпіонаті світу. Пройде він у словенській Поклюці з 10 по 21 лютого.

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Колишній зірковий біатлоніст Мартен Фуркад стріляє тепер з дивана:

Мартен Фуркад стріляє на дивані і дивиться себе по телевізору Відео: Twitter

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