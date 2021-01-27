Українські біатлоністи не дісталися до медалей у чоловічій індивідуальній гонці на Євро

Непогано початку збірна України чемпіонат Європи з біатлону, який в середу відкрився в польському Душники-Здруй. Раніше сьогодні Анастасія Меркушина завоювала "срібло" в індивідуальній гонці. У чоловічій "індивідуалці" на 20 км наші до медалей не дісталися, а найвищим стало шосте місце Артема Прима.

Реклама

Хоча єврофорум не дивує фанатів розсипом зірок, які сюди рідко забрідають, своє він бере масовістю і шансом відзначитися для дублерів. Наприклад, у чоловіків на старт вийшли 147 спортсменів! Через це гонка розтягнулася на дві години.

Тренери української команди виставили шістьох біатлоністів. Краще за інших виступив досвідчений Артем Прима, хоча і зробив три промахи на двох перших вогневих рубежах. Зате на двох наступних 33-річний уродженець Чернігова стріляв точно і в підсумку посів шосте місце, програвши переможцю 2 хв. 10 сек.

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

Реклама

Читайте також: Україна на чемпіонаті Європи з біатлону – хто стартує, де дивитися і навіщо поїхали.

В тренді "Шахтар" завершив перший збір розгромною перемогою

Три невдалих пострілу відкинула Богдана Цимбала на 18-е місце (+3.26,8), а Руслан Ткаленко навіть з двома промахами виявився 21-м (+3.49,7). Артем Тищенко, Тарас Лесюк та Руслан Бригадир виявилися за межами ТОП-50.

"Золото" дісталося Андрію Расторгуєву з Латвії, який зробив один промах. Також на п'єдестал піднялися норвежці Ерленд Бьйорнтегорд і Ендре Стремсхайм, котрі змазали по два рази.

Історія: Зимові Олімпійські ігри 1924 року. Як усе виглядало перший раз в Шамоні.

Дивіться, як Мартен Фуркад тепер стріляє з дивана:

Мартен Фуркад стріляє на дивані і дивиться себе по телевізору Відео: Twitter

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама