Українські біатлоністи не дісталися до медалей у чоловічій індивідуальній гонці на Євро

Непогано початку збірна України чемпіонат Європи з біатлону, який в середу відкрився в польському Душники-Здруй. Раніше сьогодні Анастасія Меркушина завоювала "срібло" в індивідуальній гонці. У чоловічій "індивідуалці" на 20 км наші до медалей не дісталися, а найвищим стало шосте місце Артема Прима.
Хоча єврофорум не дивує фанатів розсипом зірок, які сюди рідко забрідають, своє він бере масовістю і шансом відзначитися для дублерів. Наприклад, у чоловіків на старт вийшли 147 спортсменів! Через це гонка розтягнулася на дві години.
Тренери української команди виставили шістьох біатлоністів. Краще за інших виступив досвідчений Артем Прима, хоча і зробив три промахи на двох перших вогневих рубежах. Зате на двох наступних 33-річний уродженець Чернігова стріляв точно і в підсумку посів шосте місце, програвши переможцю 2 хв. 10 сек.
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Три невдалих пострілу відкинула Богдана Цимбала на 18-е місце (+3.26,8), а Руслан Ткаленко навіть з двома промахами виявився 21-м (+3.49,7). Артем Тищенко, Тарас Лесюк та Руслан Бригадир виявилися за межами ТОП-50.
"Золото" дісталося Андрію Расторгуєву з Латвії, який зробив один промах. Також на п'єдестал піднялися норвежці Ерленд Бьйорнтегорд і Ендре Стремсхайм, котрі змазали по два рази.
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