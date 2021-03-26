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Українець увірвався до ТОП-3 найбільш влучних стрільців світового біатлону

26 березня, 10:56

Олена Павлова Олена Павлова

Правда, з такими показниками Артем Тищенко ще не наблизився до медалей

Український біатлоніст Артем Тищенко виявився одним з кращих стрільців Кубку світу, що завершився на минулих вихідних. Раніше збирач глобусів Йоханнес Бе став найкращим біатлоністом року.

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За всі свої гонки на етапах Кубка світу Тищенко зробив 130 пострілів, а 121 з них досяг мети. Як повідомляє сайт IBU, відсоток влучань 27-річного українця склав 93,1%. Це третій за точністю результат на Кубку світу. Кращу стрілянину продемонстрували австрієць Сімон Едер і німець Симон Шемпп – по 93,3%.

Артем Тищенко

Артем Тищенко / Фото: biathlon.com.ua

Одна при цьому Тищенко жодного разу в сезоні не заїхав навіть у топ-20. Його найкращим результатом стало 25 місце в гонці переслідування в чеському Нове-Мєсто. Також Артем був 21-м в пасьюті на чемпіонаті Європи в Польщі. А в загальному заліку Кубка світу Тищенко виявився тільки 65-м.

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Раніше Дмитро Підручний виграв турнір снайперівпід час Різдвяної гонки.

Дивіться також, як Юлія Джима стала призером Кубка світу

Відео: Сьогодні

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стрільба біатлон кубок світу Артем Тищенко влучність
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