Україна викреслила зі списку олімпійську чемпіонку: хто побіжить індівідуалку на ЧС-2021

Головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра визначився із заявкою команди на жіночу індивідуальну гонку чемпіонату світу в Поклюці. Дві спортсменки з чотирьох вперше побіжать на турнірі в Словенії. Класика біатлону пройде завтра, початок – о 13:05. Раніше Підгрушна на чемпіонаті світу закрила всі мішені і потрапила в "квіти".

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Практично відкриє індивідуальну гонку Олена Підгрушна, яка стартує другою. Далі у України на лижню вийде Юлія Джима, яка спеціалізується на індивідуалках. Буквально в січні вона завоювала "срібло" на етапі Кубка світу в Італії. Також завтра дебютують на цьому чемпіонаті Віта Семеренко і призер чемпіонату Європи-2021 Анастасія Меркушина.

Анастасія Меркушина / Фото: biathlon.com.ua

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Поза заявки залишилися олімпійська чемпіонка 2014 Валя Семеренко і стабільна в цьому сезоні Дар'я Блашко, яка здорово пробігла спринт і стала 14-ю. За результатами двох особистих гонок Підгрушна, Блашко і Джима зараз борються за право відібратися до мас-старту за квотою кращих на мундіалі. Олена перебуває на другому місці (66 очок), Дар'я – шоста (44), Юлія – третя запасна (20).

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Раніше Прима відіграв 12 позицій і увірвався до ТОП-10 гонки переслідування на ЧС-2021.

Дивіться, як Джима піднімалася на п'єдестал

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