Україна жахливою стрільбою закрила етап Кубку світу з біатлону

У нас 14-те місце в одиночній змішаній естафеті, яку з гігантським відривом виграла Франція

Програму п'ятого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі завершила одиночна змішана естафета, в якій Україну знову спіткало розчарування. Дует у складі Віти Семеренко та Антона Дудченка, використавши 10 додаткових патронів і заїхавши на одне коло штрафу, став лише 14-м. Раніше в першій естафеті дня Україна замкнула ТОП-10.



Уже на першому етапі сингл-міксту Віта Семеренко, пройшовши чисто стрільбу лежачи, у стрільбі стоячи заробила коло штрафу і 45-секундне відставання від лідерів. Після цього Антон Дудченко, додавши ще хвилину до відставання, передав естафету 16-м. Спроби Віти й Антона виправити ситуацію на своїх других етапах допомогли відіграти лише дві позиції і фінішувати 14-ми серед представників 25 країн.

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А виграла гонку збірна Франції в складі Жулі Сімон і Емільєна Жаклена. Вони на двох використали лише три додаткові патрони.

Одиночна змішана естафета

1. Франція (0+3) 39:04,8

2. Швеція (0+5) +38,7

3. Норвегія (3+8) +43,9

4. Німеччина (0+6) +1:02,0

5. Білорусь (0+6) +1:13,8

6. Канада (0+4) +1:17,6

... 14. Україна (1+10) +2:55,9

Шостий етап біатлонного Кубку світувідкриється вже в середу – 13 січня. Причому, нагадаємо, відбудеться він також в Обергофі.

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