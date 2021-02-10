Стартуємо! Прогноз для України на першу гонку біатлонного чемпіонату світу

Сьогодні в словенській Поклюці стартує чемпіонат світу з біатлону. У програмі дня лише одна гонка – змішана естафета, в якій від кожної країни побіжать по два представники кожної статі. Її початок – о 16:00 за київським часом. Україні медалей не пророкують, але ж ми вміємо дивувати!
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ХТО ВИСТУПИТЬ ВІД УКРАЇНИ
Головний тренер "синьо-жовтих" Юрай Санітра відрядив на прем'єрну естафету Артема Приму, Дмитра Підручного, Юлію Джиму і Олену Підгрушну.
ДЕ ДИВИТИСЯ ГОНКУ
У прямому ефірі змішану естафету в середу, 10 лютого, починаючи з 16:00, покаже канал UA:Перший, доступний на сервісі OLL.TV.
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ХТО ФАВОРИТ І ШАНСИ УКРАЇНИ
Аналітики букмекерських контор бачать на п'єдесталі Норвегію, Німеччину і Францію – саме в такому порядку, а Україні пророкують восьме місце.
Котирування на потрапляння до трійки призерів
- Норвегія – 1.25
- Німеччина – 1.85
- Франція – 1.70
- Швеція – 2.25
- Італія – 3.00
- RBU – 3.50
- Білорусь – 8.00
- Україна – 9.00
- Чехія – 25.00
- Австрія – 10.00
Нагадаємо, біатлонний чемпіонат світу в Словенії триватиме до 21 лютого. Всього буде розіграно 12 комплектів нагород. Торік найвищим результатом України стала "бронза" в жіночій естафеті, а в 2019-му – "золото" Дмитра Підручного в пасьюті.
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