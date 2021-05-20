Спорт повинен бути поза політикою! Білорусь скаржиться на подвійні стандарти і хоче Кубок світу

Міністерство спорту Білорусі направило офіційний лист президенту Міжнародного союзу біатлоністів Олле Даліну в надії повернути етап в Раубічах в наступному сезоні

Вболівальники біатлону / Фото: Reuters

Після того, як у Лукашенка відібрали Кубок світу з біатлону, міністерство спорту Білорусі було вкрай засмученим таким рішенням і направило офіційний лист президенту Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Олле Даліну. Мовляв, це несправедливо позбавляти Раубічі етапу Кубка світу в наступному сезоні через політику.

Читайте також: Так люблю, що вбити хочеться! Прекрасна Анастасія позбавила збірну України холостяка

"Ми з прикрістю сприйняли новину про скасування етапу Кубка світу сезону-2021/22 в Мінську. Республіка Білорусь дотримується позиції про те, що спорт повинен бути поза політикою і виступати засобом об'єднання людей. Вважаємо, що прийняте необгрунтоване рішення підриває авторитет союзу в світовому спорті і сформовані довірчі відносини з нашою країною, а також принципи олімпізму.

Висловлюємо глибоке співчуття у зв'язку з тим, що через політику "подвійних стандартів" постраждають численні вболівальники та любителі біатлону. Сподіваємося, що дане рішення може бути переглянуте Вами, і подальша співпраця з Міжнародним союзом біатлоністів буде активно розвиватися", – йдеться в листі на сайті Мінспорту Білорусі

Відмітимо, що етап був перенесений з Раубічей до фінського Контіолахті. Як заявив виконком IBU, причиною стала поточна ситуація в Білорусі, яка може викликати складності в роботі організаційних комітетів, федерацій та збірних.

Нагадаємо, після виборів президента Білорусі 2020 року всій країні пройшли масові протести. На тлі нестабільної політичної обстановки Білорусь позбавлялася права проведення ряду турнірів, включаючи чемпіонат світу з хокею-2021.З 21 травня по 6 червня його прийме Рига.

Також ми писали про цирк для Лукашенка: суперник тричі падав на лижні, щоб не обігнати самопроголошеного президента Білорусі.