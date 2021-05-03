Найкрасивіша біатлоністка вакцинувалася від коронавірусу

Триразова чемпіонка світу з біатлону італійка Доротея Вірер зробила щеплення від COVID-19

Доротея Вірер / Фото: Instagram

Зірка світового біатлону Доротея Вірер опублікувала в соцмережах фотографію з клініки. На знімку спортсменці роблять щеплення від COVID-19. Раніше українським олімпійцям почали колоти китайську вакцину.

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"Вакцинуйтеся", – написала Доротея.

Доротея Вірер вважається найкрасивішою біатлоністкою планети. Місяць тому їй виповнився 31 рік. Доротея – дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор, триразова чемпіонка світу, дворазова володарка Кубка світу з біатлону.

Раніше ми писали, що найкрасивіша біатлоністка світу на карантині замість гвинтівки озброїлася ножем. Стрілянину по мішенях спокусливій італійській спортсменці Доротеї Вірер замінила робота з м'ясом.

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Також на карантині Доротея Вірер задумалася про дітей. "Я б хотіла п'ять. Але подивимося, може бути, я зупинюся після першого", – заінтригувала тоді італійська біатлоністка.