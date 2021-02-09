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Заради такої красуні треба подивитися старт чемпіонату світу з біатлону

9 лютого, 20:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Доротея Вірер претендує на нагороди в змішаній естафеті

У середу, 10 лютого, змішаною естафетою стартує чемпіонат світу з біатлону. Навіть якщо ви не фанат стрілянини на лижах, радимо не пропустити гонку.

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У складі збірної Італії заявлена найкрасивіша біатлоністка світу Доротея Вірер. Для Доротеї мікст – це медальна дисципліна. Вона брала "срібло" і "бронзу" на двох останніх ЧС. Також є дві "бронзи" в змішаних естафетах на Олімпійських іграх.

Як ми писали раніше, на карантині Доротея Вірер задумалася про дітей. "Я б хотіла п'ятьох. Але подивимося, може, я зупинюся після першої", – заінтригувала тоді італійська біатлоністка.

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Раніше ми писали, що найкрасивіша біатлоністка світу на карантині замість гвинтівки озброїлася ножем. Стрілянину по мішенях спокусливій італійській спортсменці Доротеї Вірер замінила робота з м'ясом.

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біатлон біатлоністка Доротея Вірер
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