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Перевірка боєм: хто представить Україну в перших гонках Кубка світу з біатлону

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
26 листопада, 23:22
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У суботу, 27 листопада, у шведському Естерсунді стартує перший етап Кубка світу-2021/22.
Валя Семеренко
Валя Семеренко / Фото: Getty Images

Програму нового сезону Кубка світу з біатлону відкриють індивідуальні гонки у чоловіків та жінок.

Читайте також: Заявка на Олімпіаду! Екс-білоруська принесла Україні медаль у перших перегонах сезону

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Збірну України у жіночій гонці, яка розпочнеться о 12:45 за київським часом, представлять Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валя Семеренко, Катерина Бех та Ірина Петренко.

Анастасія Меркушина
Анастасія Меркушина / Фото: Twitter

У чоловічому забігу нашу команду представлять Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Денис Насико та Андрій Доценко. Початок гонки у 16:00.

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Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua

Зазначимо, що індивідуальну гонку пропустять Віта Семеренко та Олена Білосюк. Як пояснив головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець, він вирішив приберегти вікових спортсменок для подальших стартів.

Раніше ми повідомляли, що олімпійські чемпіонки Сочі-2014 Юлія Джима та Олена Підгрушна ще до старту сезону забронювали собі місце на Іграх у Пекіні.

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Юлія Джима
Юлія Джима / Фото: biathlon.com.ua

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31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Львів
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
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