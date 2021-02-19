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Останні медалі чемпіонату світу з біатлону: Україна назвала склад на естафети

19 лютого, 19:19

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

У вихідні в Словенії відбудуться ще чотири гонки – по дві в суботу та неділю

За два дні до завершення світового форуму в Поклюці збірна України залишається без медалей. Однак шанси піднятися на п'єдестал залишаються. Нагадаємо розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону.

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Найкращі результати наші показували в колективних гонках. У четвер Україна завершила одиночну естафету четвертою – так само, як і змішану. У суботу на словенській трасі пройдуть дві класичні естафети. У жіночий квартет наш тренерський штаб включив Анастасію Меркушіну, Юлію Джиму, Дарину Блашко й Олену Підгрушну. Початок гонки – о 12:45.

Юлія Джима і Олена Підгрушна

Юлія Джима і Олена Підгрушна / Фото: biathlon.com.ua

Чоловіча естафета стартує о 16:00. За медалі спробують боротися: Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко. Головний тренер "синьо-жовтих" Юрай Санітра сподівається, що і жінки, і чоловіки зможуть боротися за високі місця і не випадати з обойми претендентів на успіх до кінця. З урахуванням цього і розставляли біатлоністів по етапах. Правда, представники сильної статі в такому поєднанні виступлять вперше.

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Тим часом, лідер збірної України з біатлону зібрався уходити.

Завершиться ж чемпіонат в неділю двома гонками з масовим стартом.

Дивіться підбірку кадрів Габріели Коукалової:

Габріела Коукалова – фото з Instagram

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