Покривав Росію і може отримати 10 років в'язниці: екс-бос біатлону під слідством

Колишній президент Міжнародного союзу біатлоністів 74-лентній Андерс Бессеберг може отримати до 10 років в'язниці за статтею про корупцію в Норвегії. На минулому тижні комісія IBU визнала його винним у приховуванні позитивних допінг-проб російських спортсменів – Росія підкуповувала повіями боса світового біатлону.

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Андерс Бессеберг / Фото: Getty Images

"Покарання за корупцію – це 10 років позбавлення волі. Ми співпрацюємо з прокуратурою Австрії у справі Бессеберга. Ми провели кілька допитів, вивчаємо документи. Можу сказати, що ми приділяємо цьому розслідування особливу увагу – висунуті серйозні звинувачення", – цитує прокурора Трюдо Стангхелле TV2.

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Стангхелле також пояснив, чому норвезька прокуратура не співпрацює з комісією з внутрішніх розслідувань IBU, яка також займається справою Бессеберга.

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Біатлоністи на стрільбищі / Фото: IBU

"Ця комісія була створена в приватному порядку для розслідування від імені IBU. Ми не надавали їм нашу інформацію – згідно норвезькому кримінальному кодексу під час розслідування доступ заборонений. Але я знаю, що ця комісія отримала доступ до розслідування австрійської сторони", – сказав прокурор.

Андерс Бессеберг / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно створена незалежна комісія IBU під керівництвом Джонатана Тейлора оприлюднила результати розслідування по колишньому голові організації Андерсу Бессебергу, прийшовши до наступних висновків:

Бессеберг дозволив росіянину Олександру Тихонову залишитися віце-президентом IBU, хоча на росіянина тоді було заведено кримінальну справу

Бессеберг не став усувати Тихонова від роботи в організації після того, як той намагався підкупити генерального секретаря Ніколь Реш, щоб та приховала допінгові випадки з Катериною Юр'євою, Дмитром Ярошенком і Альбіною Ахатовою в 2009 році

Бессеберг не став нічого робити, коли отримав інформацію про те, що колишній глава Союзу біатлоністів Росії Олександр Кравцов намагався купити голоси на виборах в конгрес IBU в 2014-му

Бессеберг отримував хабарі від Росії у вигляді послуг повій і поїздок на полювання

Не реагував належним чином на доповіді Річарда Макларена і Річарда Паунда про допінг у російському спорті

Не став переносити фінальний етап Кубка світу з Тюмені, хоча про це його просили багато членів організації

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Раніше екс-глава світового біатлону зізнався в отриманні "постільних" хабарів.

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