Русский
$ 28,06
33,9
  1. Спорт
  2. Новини біатлону

Покривав Росію і може отримати 10 років в'язниці: екс-бос біатлону під слідством

2 лютого, 13:03

Олена Павлова Олена Павлова

У Норвегії Андерсу Бессебергу висувають серйозні звинувачення

Колишній президент Міжнародного союзу біатлоністів 74-лентній Андерс Бессеберг може отримати до 10 років в'язниці за статтею про корупцію в Норвегії. На минулому тижні комісія IBU визнала його винним у приховуванні позитивних допінг-проб російських спортсменів – Росія підкуповувала повіями боса світового біатлону.

Реклама

Андерс Бессеберг

Андерс Бессеберг / Фото: Getty Images

"Покарання за корупцію – це 10 років позбавлення волі. Ми співпрацюємо з прокуратурою Австрії у справі Бессеберга. Ми провели кілька допитів, вивчаємо документи. Можу сказати, що ми приділяємо цьому розслідування особливу увагу – висунуті серйозні звинувачення", – цитує прокурора Трюдо Стангхелле TV2.

Читайте також: Шприц із слідами допінгу знайшли на трасі в Італії. Першими перевірили росіян

Стангхелле також пояснив, чому норвезька прокуратура не співпрацює з комісією з внутрішніх розслідувань IBU, яка також займається справою Бессеберга.

Реклама

Біатлоністи на стрільбищі

Біатлоністи на стрільбищі / Фото: IBU

"Ця комісія була створена в приватному порядку для розслідування від імені IBU. Ми не надавали їм нашу інформацію – згідно норвезькому кримінальному кодексу під час розслідування доступ заборонений. Але я знаю, що ця комісія отримала доступ до розслідування австрійської сторони", – сказав прокурор.

Андерс Бессеберг

Андерс Бессеберг / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно створена незалежна комісія IBU під керівництвом Джонатана Тейлора оприлюднила результати розслідування по колишньому голові організації Андерсу Бессебергу, прийшовши до наступних висновків:

  • Бессеберг дозволив росіянину Олександру Тихонову залишитися віце-президентом IBU, хоча на росіянина тоді було заведено кримінальну справу
  • Бессеберг не став усувати Тихонова від роботи в організації після того, як той намагався підкупити генерального секретаря Ніколь Реш, щоб та приховала допінгові випадки з Катериною Юр'євою, Дмитром Ярошенком і Альбіною Ахатовою в 2009 році
  • Бессеберг не став нічого робити, коли отримав інформацію про те, що колишній глава Союзу біатлоністів Росії Олександр Кравцов намагався купити голоси на виборах в конгрес IBU в 2014-му
  • Бессеберг отримував хабарі від Росії у вигляді послуг повій і поїздок на полювання
  • Не реагував належним чином на доповіді Річарда Макларена і Річарда Паунда про допінг у російському спорті
  • Не став переносити фінальний етап Кубка світу з Тюмені, хоча про це його просили багато членів організації
Реклама

Раніше екс-глава світового біатлону зізнався в отриманні "постільних" хабарів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Норвегія тюрма допінг збірна Росії Кубок світу з біатлону IBU Андерс Бессеберг
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Катюша" почекає: Росія визначилася з новим гімномБіатлон
Жарти закінчилися: Україна назвала склад на чемпіонат світу з біатлону
Жарти закінчилися: Україна назвала склад на чемпіонат світу з біатлонуБіатлон
Україна на чемпіонаті Європи з біатлону: хто сьогодні стартує, де дивитися і навіщо поїхали
Україна на чемпіонаті Європи з біатлону: хто сьогодні стартує, де дивитися і навіщо поїхалиБіатлон
Спалилися! Росія підкуповувала повіями боса світового біатлону
Спалилися! Росія підкуповувала повіями боса світового біатлонуБіатлон
Біатлоністка Підгрушна розкрила особливість свого тіла, через яку повільно стріляє
Біатлоністка Підгрушна розкрила особливість свого тіла, через яку повільно стріляєБіатлон
"Блондинки теж уміють": біатлоністка Підгрушна вразила майстра шиномонтажуБіатлон

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти