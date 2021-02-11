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"Підгрушна упустила момент для атаки": тренер українських біатлоністів виправдав шведку в скандалі

11 лютого, 18:05

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Юрай Санітра вважає, що Олена повинна була атакувати Еберг раніше, на підйомі

Сьогодні на чемпіонаті світу з біатлону – вихідний. В українському таборі все ще чути відлуння вчорашнього скандалу в першій гонці в Поклюці. Українці в змішаній естафеті стали четвертими, прикро поступившись "бронзу" Швеції.

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Олена Підгрушна була незадоволена поведінкою шведки, адже тернополянка не змогла обійти суперницю на останніх метрах дистанції: "Еберг виштовхувала мене в кущі". Втім, не всі згодні з титулованою українкою. Зокрема, головний тренер команди Юрай Санітра в коментарі "Суспільному" висловив думку, що приводу для протесту не було:

"Після фінішу було дуже багато емоцій. Але треба реально дивитися на ситуацію на останньому колі. Я кілька разів переглянув повтор по телебаченню. Це просто боротьба на останньому колі: той, хто на крок попереду, може вибирати траєкторію траси.

Думаю, подавати протест не було логіки. Треба сприйняти це як спортивну боротьбу і прийняти для себе рішення, що робити в наступний раз в подібній ситуації. Олена була трохи розчарована, але на дискваліфікацію Швеції це не тягнуло.

Підгрушна показала, що на підйомах була сильнішою Еберг. На останньому боргом підйомі треба було активніше йти в Еберг. Можна було і в контакт йти: з лижами або палицями – ніхто б нічого не сказав. Ось там був момент. А потім в цих поворотах вже складно було боротися".

Читайте розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону. У п'ятницю пройде чоловічий спринт.

На минулому форумі в Італії наші дівчата завоювали бронзові нагороди в естафеті:

Нагородження жіночої збірної України з біатлону Відео: Instagram
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скандал біатлон змішана естафета Олена Підгрушна чемпіонат світу з біатлону Поклюка
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