"Підгрушна думала, що я їй просто так поступлюся?" Еберг – про те, як "підрізала" українку

Шведська біатлоністка Ганна Еберг виклала свою версію протистояння з Оленою Підгрушноюна останніх метрах змішаної естафети чемпіонату світу, що відбулася напередодні в Словенії.

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"Я відчувала, що за мною женуться, але спробувала вчепитися і працювати, як тільки могла. Коли мене наздогнала українка, я знала, що хочу бути попереду на вершині першого підйому після повороту. Підгрушна йшла дуже потужно, але мені вдалося утримати свою позицію"

"Судячи з усього, вона була роздратована, що я її не пропустила, але вона ж не думала, що я поступлюся їй лижнею просто так?"

"Так, вона мені щось крикнула. Але я знала, що якщо я буду попереду там, то їй буде дуже складно обійти мене, тому що там так багато поворотів і багато снігу", – цитує шведку Ганну Еберг Tribuna.com з посиланням на Aftonbladet

Ганна Еберг / Фото: Reuters

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Олена Підгрушна / Фото: biathlon.com.ua

Нагадаємо, Еберг виграла у Підгрушної півсекунди, позбавивши Україну "бронзи".

Після цього Підгрушна звинуватила Еберг в нечесній боротьбі, заявивши "Українському біатлону": "Вона виштовхувала мене в свіжий сніг, а іноді навіть у кущі. І щойно вона бачила, що я її обганяю, то просто "підрізала", так було кілька разів. За двадцять років в спорті я таку нахабність і хамство бачила вперше".

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