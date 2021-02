Перше світове "золото" в кар'єрі: Ліза Тереза Хаузер виграла мас-старт

Сьогодні на чемпіонаті світу з біатлону в словенській Поклюці відбулася остання жіноча гонка – мас-старт. Нагадаємо, що вчора жіноча збірна України виграла "бронзу" в естафеті.

Україну представляли Олена Підгрушна і Дар'я Блашко. Уже після першої стрільби відчепилася Блашко. Підгрушна довго трималася в лідируючій групі, але два кола штрафу зробили свою справу і відкинули нашу біатлоністку у другий десяток.

Справжньою сенсацією гонки ледь не стала Байба Бендика з Латвії. До останньої стрільби вона боролася за "золото", але допустила два промахи і фінішувала дев'ятою.

У гордій самоті першою фінішувала австрійка Ліза Тереза Хаузер. Це перше "золото" чемпіонату світу в кар'єрі спортсменки.

Результати мас-старту:

1. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) – 36.05,7 (0 + 0 + 0 + 0)

2. Інгрід Тандревольд (Норвегія) – +21,7 (0 + 0 + 1 + 0)

3. Тіріль Екхофф (Норвегія) – +23,0 (1 + 0 + 1 + 1)

...

12. Олена Підгрушна (Україна) – +1.36,5 (0 + 0 + 1 + 1)

29. Дар'я Блашко (Україна) – +5.00,2 (2 + 1 + 0 + 3)

Раніше ми розповідали, чому Підгрушна програла "срібло" естафети на останніх метрах і хто її матюкав.

Дивіться церемонію нагородження:

The medal ceremony wraps up a great women & # 39; s relay at the World Championships in @BiatlonPokljuka – but in just a short while we & # 39; ll be back with the next competition: the men & # 39; s relay https://t.co/bk5aBBso9Q | # pokljuka2021 pic.twitter.com/HyTEh6tgLO