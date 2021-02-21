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Перше світове "золото" в кар'єрі: Ліза Тереза Хаузер виграла мас-старт

21 лютого, 14:26

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Кращий результат серед українок показала Олена Підгрушна

Сьогодні на чемпіонаті світу з біатлону в словенській Поклюці відбулася остання жіноча гонка – мас-старт. Нагадаємо, що вчора жіноча збірна України виграла "бронзу" в естафеті.

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Україну представляли Олена Підгрушна і Дар'я Блашко. Уже після першої стрільби відчепилася Блашко. Підгрушна довго трималася в лідируючій групі, але два кола штрафу зробили свою справу і відкинули нашу біатлоністку у другий десяток.

Справжньою сенсацією гонки ледь не стала Байба Бендика з Латвії. До останньої стрільби вона боролася за "золото", але допустила два промахи і фінішувала дев'ятою.

У гордій самоті першою фінішувала австрійка Ліза Тереза Хаузер. Це перше "золото" чемпіонату світу в кар'єрі спортсменки.

Результати мас-старту:
1. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) – 36.05,7 (0 + 0 + 0 + 0)
2. Інгрід Тандревольд (Норвегія) – +21,7 (0 + 0 + 1 + 0)
3. Тіріль Екхофф (Норвегія) – +23,0 (1 + 0 + 1 + 1)
...
12. Олена Підгрушна (Україна) – +1.36,5 (0 + 0 + 1 + 1)
29. Дар'я Блашко (Україна) – +5.00,2 (2 + 1 + 0 + 3)

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Раніше ми розповідали, чому Підгрушна програла "срібло" естафети на останніх метрах і хто її матюкав.

Дивіться церемонію нагородження:

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біатлон мас-старт чемпіонат світу з біатлону
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