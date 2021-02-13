Русский
$ 27,84
33,81
  1. Спорт
  2. Новини біатлону

"Пальців не відчувала взагалі": пекельна погода на чемпіонаті світу не зламала українку

13 лютого, 23:30

Олена Павлова Олена Павлова

Блашко розповіла, що через вітер спускового гачка на гвинтівці ніби не існувало

Українська біатлоністка Дар'я Блашко розповіла, наскільки важко їй далося 14 місце в спринті на чемпіонату світу-2021 Поклюці. Через мороз і вітер на стадіоні в Словенії було дуже складно вражати цілі.

Реклама

Читайте також: 14 свіжих ідей до Валентинова дня для закоханих

"Було дуже холодно, пальців не відчувала взагалі, тому рада, що один промах. Стоячи було дуже складно стріляти: вітер, пальців не відчуваєш, спускового гачка ніби не існує. Неначе навмання стріляєш. На останньому колі тренери гнали на кожній ділянці, де тільки могли. Спрацювали класно, всім спасибі", – цитує Блашко Суспільне Спорт.

Дар'я Блашко

Дар'я Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Спортсменка відзначила, що бігти в останній стартовій групі було нормально. Єдине, коли стріляєш в кінці, то можна перегоріти. "У таку погоду хотілося б стартувати раніше, коли ти пристрілявся і відразу біжиш, – це легше. Але у мене не було проблем", – сказала Блашко.

Реклама

Завтра, 14 лютого, Блашко виступить в переслідуванні і разом з Оленою Підрушною, яка стартуватиме 11ю, може поборотися за високе місце. Раніше Підгрушна була в шоці від свого відставання.

Нагадаємо, раніше в змішаній естафеті Підгрушна програла Еберг півсекунди в боротьбі за "бронзу", після чого звинуватила шведку в нечесній боротьбі.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

морози спринт пальці збірна України з біатлону чемпіонат світу з біатлону Дарья Блашко Поклюка
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Підгрушна думала, що я їй просто так поступлюся?" Еберг – про те, як "підрізала" українкуБіатлон
Україна починає чемпіонат світу з біатлону: де і коли дивитися та хто побіжить
Україна починає чемпіонат світу з біатлону: де і коли дивитися та хто побіжитьБіатлон
Збірна України з біатлону недорахується призера чемпіонатів світу в Поклюці
Збірна України з біатлону недорахується призера чемпіонатів світу в ПоклюціБіатлон
Обличчя в мурашнику і вівчарка над вухом: як норвезький поліцейський переміг кращого біатлоніста СРСР
Обличчя в мурашнику і вівчарка над вухом: як норвезький поліцейський переміг кращого біатлоніста СРСРБіатлон
ЧС-2021 з біатлону: де і о котрій дивитися спринт в суботу
ЧС-2021 з біатлону: де і о котрій дивитися спринт в суботуБіатлон
Біатлон скасували через COVID-19! Норвегія не прийме Кубок світу, а в Словенії чекають глядачів
Біатлон скасували через COVID-19! Норвегія не прийме Кубок світу, а в Словенії чекають глядачівБіатлон

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти