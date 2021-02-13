"Пальців не відчувала взагалі": пекельна погода на чемпіонаті світу не зламала українку

Блашко розповіла, що через вітер спускового гачка на гвинтівці ніби не існувало

Українська біатлоністка Дар'я Блашко розповіла, наскільки важко їй далося 14 місце в спринті на чемпіонату світу-2021 Поклюці. Через мороз і вітер на стадіоні в Словенії було дуже складно вражати цілі.

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"Було дуже холодно, пальців не відчувала взагалі, тому рада, що один промах. Стоячи було дуже складно стріляти: вітер, пальців не відчуваєш, спускового гачка ніби не існує. Неначе навмання стріляєш. На останньому колі тренери гнали на кожній ділянці, де тільки могли. Спрацювали класно, всім спасибі", – цитує Блашко Суспільне Спорт.

Дар'я Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Спортсменка відзначила, що бігти в останній стартовій групі було нормально. Єдине, коли стріляєш в кінці, то можна перегоріти. "У таку погоду хотілося б стартувати раніше, коли ти пристрілявся і відразу біжиш, – це легше. Але у мене не було проблем", – сказала Блашко.

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Завтра, 14 лютого, Блашко виступить в переслідуванні і разом з Оленою Підрушною, яка стартуватиме 11ю, може поборотися за високе місце. Раніше Підгрушна була в шоці від свого відставання.

Нагадаємо, раніше в змішаній естафеті Підгрушна програла Еберг півсекунди в боротьбі за "бронзу", після чого звинуватила шведку в нечесній боротьбі.

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