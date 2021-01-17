Небезпечне падіння в жіночому мас-старті в Обергофі і сенсаційний п'єдестал

Шостий етап Кубка світу з біатлону завершився без єдиної представниці Норвегії на п'єдесталі

У німецькому Обергофі жіночим мас-стартом завершився шостий етап Кубка світу з біатлону. Гонка принесла сенсаційні результати, якщо взяти до уваги, що лідер сезону, Норвегія, залишилася в ній без єдиного призового місця.

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А перемогла француженка Жюлья Сімон, яка завдяки фінішному спурту залишила у себе за спиною німкеню Франциску Пройсс.

Відзначимо, що українки до учасниць мас-старту не потрапили. Юлія Джима була першою запасною, але оскільки ніхто з основного списку від виступу не відмовився, то і Джима залишилася не при справах.



Обергоф. Мас-старт. Жінки

1. Жюлья Сімон (Франція, 0 + 1 + 2 + 0) 40:11,1

2. Франциска Пройсс (Німеччина, 1 + 0 + 1 + 0) +3,9

3. Ханна Еберг (Швеція, 1 + 0 + 1 + 1) +11,7

Найбільш хвилюючим моментом гонки стало падіння на високій швидкості австрійської біатлоністки Лізи Терези Хаузер. На щастя, минулося без травм. А фінішувала вона, за трьох промахів, 12-ю.

Нагадаємо, раніше Підручний в чоловічому мас-старті фінішував 20-м. Першим же 15 км подолав норвежець Тар'єй Бе, що дозволив собі навіть зробити один промах.

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Шостий етап Кубка світу відзначився унікальною для України гонкою. Наші біатлоністи показали найкращу стрільбу за весь час виступів у чоловічій естафеті – використали лише два додаткові патрони. Правда, це стрілецьке досягнення дозволило посісти лише шосте місце в підсумковому протоколі.

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