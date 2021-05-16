Не хокеєм єдиним! У Лукашенка відібрали Кубок світу з біатлону

Етап престижних міжнародних змагань, який мав відбутися в білоруських Раубичах в березні наступного року, віддали фінському Контіолахті

Лукашенко втрачає престижні турніри

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) позбавив Білорусь права проведення етапу Кубка світу-2021/22. Замість Раубичів 3-6 березня наступного року змагання відбудуться у фінському Контіолахті.

Виконком IBU заявив на офіційному сайті, що причиною такого рішення стала поточна ситуація в Білорусі, яка може викликати складнощі в роботі організаційних комітетів, федерацій та збірних.

Крім того, етап 26-28 листопада, який планувався в Контіолахті, тепер відбудеться в Естерсунді. Отже, Швеція прийме два етапи біатлонного Кубка світу поспіль.

Нагадаємо, після виборів президента Білорусі 2020 року по всій країні відбулися масові протести. На фоні нестабільної політичної обстановки Білорусь позбавили права проведення низки турнірів, зокрема, чемпіонату світу з хокею-2021. З 21 травня по 6 червня його прийме Рига.

Відзначимо, що недавно зірку білоруського спорту оголосили в розшук. Щодо призерки Олімпійських ігор з плавання Олександри Герасимені, яка критикувала Лукашенка, порушили кримінальну справу, на батьківщині їй загрожує від 2 до 5 років в'язниці.

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