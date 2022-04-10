Ґвалтівників – на кіл! Вогняне послання українського олімпійця

Біатлоніст Артем Прима опублікував кричущий пост про рашистське насильство

Прима закликав садити на кіл російських ґвалтівників / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram Артем Прима

Біатлоніст Артем Прима, який, як і багато інших представників цього виду спорту і не лише, захищає Україну зі зброєю в руках.

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Але навіть найсильніших і найсміливіших українських чоловіків, у тому числі й спортсменів, не залишив байдужими факт знущань над українськими жінками та дітьми в окупації. Свої емоції із закликом ретельно перевіряти всіх російських солдатів, які у полоні, Артем Прима виклав у своєму Instagram.

"Доброго дня, ми з України... Хочу звернутися до всіх захисників України, які боронять нашу рідну неньку, ЗСУ, тероборони. Друзі, браття, не дамо цій мерзоті більше знущатися та ґвалтувати наших дітей та жінок. Якщо орки, взяті в полон, перевірте мобільний телефон, вони всі знущання знімають на відео. І не треба їх жаліти, ґвалтівників і всю мерзоту – відразу на кіл, щоб бачив рускій мір, що ми наших дітей не дамо більше катувати. Слава Україні..."

Пост Артема Прими / Фото: instagram Артем Прима

Події у Бучі вразили і футболіста збірної України Артема Довбика, який не стримав емоцій після побаченого у Київській області.