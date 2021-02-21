Наостанок: протест на українця на чемпіонаті світу з біатлону

Неприємним інцидентом завершився світовий зліт біатлоністів у Поклюці. У гонці з масовим стартом переміг норвежець Легрейд, українець Прима став 21-м. Знаменитий норвежець Тар'єй Бе посів шосте місце, відставши від переможця на 33 секунди. Але його команда вважала, що українець Артем Прима винен у тому, що старший з братів Бе опинився на шостій позиції, а не вище.

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Причиною розглядів став епізод на другій стрільбі лежачи, коли наш спортсмен і Тар'єй опинилися перед одним килимком під № 7. У підсумку норвежець поїхав на 12-ту установку, втративши на переміщенні якийсь час. Збірна Норвегії подала протест на дії Прими та хотіла, що у Бе скоротили час відставання від чемпіона.

Про це повідомило норвезьке видання NRK.

Український біатлоніст також згадав цей випадок, повідавши, що Бе зайшов на його місце, але вибачився і пішов на інше. Головний тренер "синьо-жовтих" Юрай Санітра навіть вважав, що дії норвежця призвели до промаху Артема.

Реклама Артем Прима / Фото: Reuters

А от скандинави звинуватили в непорозумінні Артема, стверджуючи, що він пізніше за їхнього спортсмена під'їхав до установки. Сам Тар'єй пізніше сказав, що вирішив не скандалити, а просто перейти на інший килимок. Зрештою протест Норвегії відхилили з обох претензій – час Бе не скоротили, Приму не покарали. У будь-якому разі до призерів норвежець би не потрапив, але міг піднятися на дещицю. Це додало б йому очок у заліку Кубку світу.

Тар'єю Бе / Фото: IBU

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