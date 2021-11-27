Кубок світу з біатлону. Де дивитись перші перегони сезону

Сьогодні розпочинається сезон одного з найпопулярніших зимових видів спорту в Україні – біатлону.
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У шведському Естерсунді стартує Кубок світу. Двома індивідуальними перегонами.
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Жіноча розпочнеться о 12:45. Ось стартові номери українок:
- 8. Анастасія Меркушина
- 17. Юлія Джима
- 59. Валя Семеренко
- 65. Катерина Бех
- 104. Ірина Петренко
Чоловічу "індивідуалку" заплановано на 16:00. Стартові номери українців:
- 27. Дмитро Підручний
- 37. Антон Дудченко
- 40. Богдан Цимбал
- 66. Денис Насико
- 114. Андрій Доценко
Де дивитись
У прямому ефірі перші перегони сезону покаже телеканал UA:Перший. Також будуть прямі трансляції на телеканалі "Євроспорт".
Раніше ми писали, що Дар'я Блашко зуміла здобути першу нагороду нашої збірної цього сезону.