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Верес --
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Львів --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Кубок світу з біатлону. Де дивитись перші перегони сезону

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
27 листопада, 09:52
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27 листопада в Естерсунді відбудуться чоловічі та жіночі індивідуальні перегони. На старт вийдуть десять українських біатлоністів

Сьогодні розпочинається сезон одного з найпопулярніших зимових видів спорту в Україні – біатлону.

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У шведському Естерсунді стартує Кубок світу. Двома індивідуальними перегонами.

Жіноча розпочнеться о 12:45. Ось стартові номери українок:

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  • 8. Анастасія Меркушина
  • 17. Юлія Джима
  • 59. Валя Семеренко
  • 65. Катерина Бех
  • 104. Ірина Петренко

Чоловічу "індивідуалку" заплановано на 16:00. Стартові номери українців:

  • 27. Дмитро Підручний
  • 37. Антон Дудченко
  • 40. Богдан Цимбал
  • 66. Денис Насико
  • 114. Андрій Доценко

Де дивитись

У прямому ефірі перші перегони сезону покаже телеканал UA:Перший. Також будуть прямі трансляції на телеканалі "Євроспорт".

Раніше ми писали, що Дар'я Блашко зуміла здобути першу нагороду нашої збірної цього сезону.

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38
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15
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38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Львів
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
16
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7
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